Украинцы – вне очковой зоны: результаты мужского персьюта на Кубке мира по биатлону в Поклюке

После победы в спринте Йоханнес Бе выиграл и гонку преследования.

В субботу, 7 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в словенской Поклюке состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представили два спортсмена – Артем Тищенко (30-й стартовый номер) и Богдан Цымбал (59-й).

Выше всех среди украинцев завершил гонку Тищенко, который с двумя промахами стал 42-м. Цымбал также допустил две ошибки на стрельбище и добрался до финиша 57-м. Оба наших соотечественника не попали в зачетную зону.

Как и в спринте, победу в персьюте праздновал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон-Майе, а замкнул тройку призеров еще один представитель Норвегии Тарьей Бе.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского персьюта в Поклюке

1.Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1+1+0) 31:43.2

2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+1) +1:04.9

3. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+1) +1:06.6

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+2+0) +1:17.8

5. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0+0+2) +1:31.0

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+0) +1:48.9

...

42. Артем Тищенко (Украина, 0+0+2+0) +5:01.4

57. Богдан Цымбал (Украина, 0+1+0+1) +7:40.4

Завершится словенский этап в воскресенье, 8 января. На этот день запланированы сингл-микст (в 12:45 по киевскому времени) и смешанная эстафета (15:25).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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