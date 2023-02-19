Украинцы – за пределами топ-20: результаты мужского масс-старта на чемпионате мира по биатлону

В воскресенье, 19 февраля, в заключительный соревновательный день на чемпионате мира по биатлону 2023 в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка с массовым стартом.

Украину в ней представили два спортсмена – Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Лучшим среди украинцев стал Пидручный (23-е место). Дудченко финишировал 25-м.

Выиграл заключительную мужскую гонку ЧМ по биатлону швед Себастьян Самуэльсон. "Серебро" завоевал его соотечественник Мартин Понсилуома, а замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Бе.

Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты мужского масс-старта

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+0+0) 36:42.8

2. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+1+0) +9.6

3. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+1+0+1) +38.8

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1+0+1) +55.8

5. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+0+2+1) +1:07.3

6. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+1+1+0) +1:10.9

...

23. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+3+0) +3:05.7

25. Антон Дудченко (Украина, 0+2+1+0) +3:10.6

Также сегодня состоится женская гонка с массовым стартом, которая и закроет планетарное первенство по биатлону. Начало – в 16:15 по киевскому времени.

К сожалению, Украина не будет представлена в женском масс-старте, поскольку Юлия Джима не сможет выйти на старт из-за простуды.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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