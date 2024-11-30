Украинцы Забарный и Ярмолюк помогли своим клубам в победных матчах АПЛ

Илья Забарный и Егор Ярмолюк приобщились к победам "Борнмута" и "Брентфорда" в чемпионате Англии.

Футболисты сборной Украины Илья Забарный и Егор Ярмолюк помогли своим клубам "Борнмуту" и "Брентфорду" выиграть матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

"Борнмут" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 4:2. Украинский защитник "вишен" Забарный провел на поле весь поединок.

В свою очередь, "Брентфорд" на своем поле разгромил "Лестер" со счетом 4:1. Украинский полузащитник "пчел" Ярмолюк вышел на поле на замену на 70-й минуте.

Благодаря победе "Борнмут" (18 очков) поднялся на 11-е место в АПЛ. "Брентфорд" (20 баллов) вышел на седьмую позицию.

В следующем туре чемпионата Англии клуб Забарного 5 декабря примет "Тоттенхэм", а команда Ярмолюка днем ранее на выезде сыграет с "Астон Виллой".

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