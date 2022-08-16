Украинцы завоевали еще одну медаль в прыжках в воду на Евро-2022

В Риме продолжается чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта, на котором сборная Украины по прыжкам в воду завоевала вторую награду.

Украинские прыгуны в воду София Лыскун и Алексей Середа завоевали "серебро" Евро-2022 по водным видам спорта.

Лискун и Середа показали второй результат по прыжкам в воду из 10-метровой вышки среди смешанных пар. На 2 балла их обошла пара из Великобритании – Кайл Котари и Лоис Тулсон.

Для украинских прыгунов это уже вторая медаль на турнире. Ранее серебряными призерами стали Ксения Байло, Кирилл Болюх, Виктория Кесарь и Даниил Коновалов в командном миксте.

Чемпионат Европы продолжается в Риме с 11 по 21 августа. Соревнования по прыжкам в воду состоятся с 15 по 21 августа.

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