"Украине повезло, что у нее есть ты": боксерский мир отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри

В ночь на 22 декабря украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей. По итогам 12 раундов все трое рефери констатировали триумф украинского боксера над британцем: 116-112, 116-112, 116-112.

Рассказываем, как известные представители боксерского мира отреагировали на результат реванша Усик – Фьюри.

Владимир Кличко, экс-чемпион мира

"Поздравляем чемпиона Александра Усика. Украине повезло, что у нее есть ты. Ты настоящий знаменосец нашей стойкости. Слава Украине".

Виталий Кличко, экс-чемпион мира

"Достойная и блестящая победа. Александр Усик защитил в реванше все свои титулы в профессиональном боксе.

Это был один из самых ожидаемых реваншей в истории бокса. Очень напряженный и эмоциональный. Резонансный задолго до самого события. Особенно резонировали пеной российские "эксперты" и "предсказатели".

Поздравляю, Александр. Эта победа сегодня – не только твоя личная. Это победа Украины. Слава Украине. Слава тем, кто ее защищает. И тем, кто ее прославляет".

Леннокс Льюис, экс-чемпион мира

"Это был хороший бой. Хотел бы, чтобы Тайсон был немного агрессивнее и немного активнее шел на Усика. Усик выиграл первый поединок, поэтому Тайсону нужно было идти на него и иметь уверенность, что он победит во втором бою.

Счет на судейских записках? Я не слышал судейских записок. Согласен ли с тем, кто победил? Да. Возможно, Фьюри кажется, что он выиграл бой. Я не знаю. На мой взгляд, он мог поработать чуть больше.

Усик несколько раз свободно попал ему по корпусу, и эти очки были засчитаны. Я считаю, что судьи видели это".

Энтони Джошуа, экс-чемпион мира

"Респект".

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа

"У меня получилась ничья. Я смотрю на реакцию, и большинство людей считают, что Усик выиграл бой. Избавьтесь от судьи на основе искусственного интеллекта, он не работает.

Единственное, что я скажу – трое судей выставили одинаковые оценки и мне нравится, когда так происходит".

Теренс Кроуфорд, чемпион мира

"Поздравляю, Усик. Рад за тебя".

Шакур Стивенсон, чемпион мира

"Мои извинения, Усик. Ты – другой".

Оскар Де Ла Хойя, экс-чемпион мира

"Поздравляю, Усик. Ты настоящий джентльмен и специалист. Тайсон, мой друг, назад к работе. Ты вернешься".

Тони Белью, экс-чемпион мира

"Отличный последний раунд. Блестящий шахматный матч. Я увидел победу Усика, но никто не может жаловаться в любом случае. Это не ограбление. Оба боксера бились от души. Я просто чувствую, что Усик сделал достаточно, он оказывал давление.

Слишком широко, но я считал, что он выиграл. Понимаю, почему – это давление и постоянство его работы, именно это забирает раунды. Тайсон Фьюри – воин, заслуживающий огромного уважения за то, что снова вышел против Усика".

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри

"Это невозможно. Как Тайсон выиграл всего четыре раунда в этом бою? Это невозможно. Я не знаю. Он так же разочарован, как и я. Я не предвзятен. Все в первых рядах думали так же. Слишком рано что-то говорить, бой только завершился. Очевидно, что эмоции зашкаливают.

Но знаете, это безумие. Безумие. Я не понимаю. Я очень, очень разочарован этим. Но что есть, то есть. И посмотрим, что будет с Тайсоном в будущем", – сказал Уоррен.

Екатерина Усик, жена Александра Усика

"Поздравляю Украину с победой. Люблю".

Ранее сообщалось, что британец не признал поражение от Усика, заявив, что его засудили. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер уже отреагировал.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

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