Украинец Амосов потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс Bellator (видео)

В ночь на 18 ноября в Чикаго (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 301, в главном поединке которого украинский чемпион в полусреднем весе Ярослав Амосов потерпел поражение от ямайского бойца Джейсона Джексона.

С самого начала бой складывался не в пользу украинца. Джексон был более активным и превосходил Амосова по количеству ударов в течение первых двух раундов.

В третьем раунде Ярослав пропустил мощный удар в голову от ямайца и опустился на колено. Джексон моментально бросился добивать украинского бойца, в результате чего рефери остановил поединок.

Обзор боя Амосов – Джексон

Это поражение стало для Амосова первым в профессиональной карьере. 30-летний украинец потерял титул чемпиона Bellator, который он завоевал в июне 2021 года, когда одолел бразильца Дугласа Лиму.

Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения Ярослав вступил в ряды терробороны и помогал выгонять оккупантов из своего родного города Ирпень.

В конце февраля 2023 года Амосов вернулся в смешанные единоборства и защитил чемпионский пояс, одержав победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия).

Таким образом, теперь в послужном списке Амосова 27 побед и одно поражение в 28 поединках в смешанных единоборствах.

На счету 32-летнего Джексона 16 побед и 4 поражения. В своем предыдущем бою ямаец в июле 2022 года одолел бразильца Дугласа Лиму. В последний раз он проигрывал в 2019 году, победная серия Джейсона насчитывает семь поединков.

Напомним, на церемонии взвешивания перед боем Амосов подарил Джексону вышиванку.

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