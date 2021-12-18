Украинец Беринчик в зрелищной рубке победил россиянина и в шестой раз защитил пояс WBO International

Украинец Беринчик в зрелищной рубке победил россиянина и в шестой раз защитил пояс WBO International

Боксеры прошли всю отведенную дистанцию.

Украинский боксер Денис Беринчик одержал победу над россиянином Исой Чаниевым в главном бою вечера бокса, состоявшегося в ТРЦ "Терминал" в Броварах.

Сражение между 33-летним украинцем и 29-летним представителем Российской Федерации длилось все 12 раундов.

На протяжении всего поединка боксеры обменивались резкими и мощными атаками. В середине боя Беринчику разбили нос, но он продолжил смело идти вперед и насыпать сопернику ударов со всех сторон. В итоге судьи единогласно отдали победу Денису: 116-112, 118-110, 118-111.

Таким образом, Беринчик сохранил свой титул WBO International в легком весе. Денис успешно защитил этот пояс уже шестой раз в карьере.

Для Дениса победа стала 16-й (9 - нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге.

Чаниев проиграл в четвертый раз в карьере. В его активе 15 побед (7 - нокаутом) в 19 боях.

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