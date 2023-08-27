Украинец бил больше и точнее: обнародована статистика ударов поединка Усик – Дюбуа

Александр превзошел своего соперника по всем компонентам.

В ночь на 27 августа украинец Александр Усик зрелищно нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и защитил пояса чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Поединок на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве завершился досрочной победой украинского боксера в девятом раунде. Рефери остановил бой после того, как британец во второй раз побывал в нокдауне.

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После завершения боя стала известна статистика ударов, нанесенных Усиком и Дюбуа.

На счету Александра 359 ударов, 88 из которых были точными. В свою очередь Даниэль выбросил 290 ударов, из которых лишь 47 попали в цель.

Украинец существенно превзошел своего оппонента по джебам – 206 (52 – точные) против 126 (13 – точных). Силовых ударов Усик выбросил меньше Дюбуа – 153 против 164, однако и здесь был точнее – 36 против 34.

Usyk's jab carried the action vs. the reluctant Dubois, who had his moments, but didn't press the action. #UsykvsDubois pic.twitter.com/e3QMxKVE3X — CompuBox (@CompuBox) August 26, 2023

Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 25-летнего Дюбуа поражение от Усика стало вторым в карьере. Также на его счету 19 побед (18 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Усик посвятил победу над Дюбуа украинским военным, защищающим нашу страну от российских оккупантов. После завершения боя Александр в ринге громко прокричал "ВСУ".

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