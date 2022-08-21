Украинец бил больше и точнее: статистические итоги боя Усик – Джошуа

Чемпион WBO, WBA, IBF и The Ring Александр Усик нанес гораздо больше ударов, чем его оппонент в реванше против Энтони Джошуа.

В субботу, 20 августа, украинец Александр Усик провел успешную защиту титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа.

По итогам двенадцати раундов Усик победил Джошуа раздельным решением судей -115-113, 116-112 и 113-115.

Однако согласно статистике ударов CompuBox, украинец должен был победить единогласным решением.

Усик нанес гораздо больше ударов, чем его оппонент: 712 против 492. Также он превзошел Джошуа по количеству точных ударов – 170 против 124 у британца.

twitter.com/CompuBox

По точным джебам также преобладает украинец: 39 джебов достигли цели (с 397), тогда как его соперник попал 23 раза (из 212 попыток). Статистика точных силовых ударов тоже оказалась на стороне Усика: 315 против 280.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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