Украинец блестяще "перестрелял" россиянина и завоевал "золото" на Кубке мира

Украинец блестяще "перестрелял" россиянина и завоевал "золото" на Кубке мира

Сергей Кулиш стал лучшим в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений.

Сборная Украины завоевала золотую медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке.

Сергей Кулиш из Черкасс стал победителем в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений.

С результатом в 460 баллов 28-летний украинец опередил россиянина Сергея Каменского (458,6) и словака Патрика Яни (447,6).

Кроме того, на соревнованиях в Хорватии украинская сборная завоевала еще две медали. В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров "бронзу" выиграла Юлия Коростылева, а украинская пара Николай Мильчев и Ирина Маловичко завоевала "серебро" в миксе.

Две награды на этапе Кубка мира по стрельбе в Осиеке!

Сергей Кулиш становится победителем в стрельбе из малокалиберной винтовки из 3 положений (дистанция 50 м). Николай Мильчев и Ирина Маловичко борются серебро в соревнованиях смешанных команд в стендовой стрельбе в дисциплине скит. pic.twitter.com/ZadqCreqb8 — НОК Украины (@OlympicUA) June 28, 2021

Как писал ТСН Проспорт, в мае украинские стрелки триумфально выступили на Чемпионате Европы в Осиеке. Наша женская команда "перестреляла" россиянок и взяла "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров, а мужчины завоевали "золото" и "бронзу" в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров.

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