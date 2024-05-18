Украинец Чухаджян уверенно победил британца и стал претендентом на титул чемпиона мира (видео)

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян победил британца Гарри Скарфа в поединке, который состоялся в ночь на 18 мая в немецком Гамбурге.

28-летний украинец провел на ринге все 12 раундов. Британец начал бой более активно, но потом наш соотечественник перехватил инициативу и немалым количеством точных ударов создал для своего соперника серьезные проблемы.

По итогам боя все трое судей зафиксировали победу Карена – 116:112, 116:112, 116:112.

Karen Chukhadzhian проходите в 116-112x3 UD свыше Великобритании и Коммунального здравоохранения Champion Harry Scarff в IBF Final Eliminator в Hamburg, Германия



Chukhadzhian является новой мандатом для Джарон 'Boots' Ennis, который удался в UD в январе последний год pic.twitter.com/BibjOsVG25 — Tokkerū (@atokkers4) May 17, 2024

Таким образом, Чухаджян стал обязательным претендентом на титул IBF в полусреднем весе, которым владеет американец Джарон Эннис.

Добавим, что Карен уже боксировал с Эннисом. В январе 2023 года украинец единогласным решением судей проиграл американцу бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF.

В послужном списке Чухаджяна 24 победы (13 – нокаутом) и два поражения. Для Скарфа поражение от украинца стало третьим в карьере, также в его активе 13 побед (3 – нокаутом).

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