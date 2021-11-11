Украинец Деревянченко после годового перерыва возвращается в ринг: названы соперник и дата боя

Украинец Деревянченко после годового перерыва возвращается в ринг: названы соперник и дата боя

В своем последнем поединке он упустил возможность завладеть чемпионским поясом.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по среднему весу Сергей Деревянченко после годового перерыва возвращается в ринг.

Об этом сообщает Bal Left Hook.

36-летний боксер 5 декабря в Лос-Анджелесе выступит в андеркарде поединка Джервонта Дэвис – Исаак Круз. Соперником Деревянченко станет боксер из Доминиканской республики — Карлос Адамес, имеющий лишь одно поражение в 21 поединке (16 нокаутов).

Отметим, что Деревянченко должен был боксировать с мексиканцем Хайме Мунгуйей, но мексиканец отказался от боя.

В своем последнем поединке, состоявшемся в конце сентября 2020 года, Деревянченко по решению судей уступил американцу Джермаллу Чарло. Как следствие, он упустил возможность завоевать титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC.

Таким образом, Деревянченко упустил уже третий шанс стать чемпионом мира. В 2018 году он в бою за титул IBF уступил американцу Дэниелу Джейкобсу, а в прошлом году проиграл казаху Геннадию Головкину в поединке за пояса IBF и IBO;

в поединке за пояса IBF и IBO; На данный момент в активе 34-летнего украинца 13 побед (10 нокаутом) и три поражения на профессиональном ринге.

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