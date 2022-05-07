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Украинец Домбровский завоевал два "золота" на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

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Украинец Домбровский завоевал два "золота" на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

facebook.com/uwf.net.ua

Украинский тяжеловес Максим Домбровский выиграл две золотые медали на юниорском чемпионате мира, который продолжается в греческом Гераклионе.

В рывке украинец показал второй результат (155 кг). В толчке Максиму с первой попытки покорился вес 190 кг. От двух последующих попыток он отказался, но этого оказалось достаточно для малого и большого золота.

Суммарно Домбровский набрал 345 кг, благодаря чему стал чемпионом мира по двоеборью. Серебряного призера, армянина Сурена Григоряна, он опередил пять килограммов.

Еще один украинец, Максим Москвин, в двоеборье замкнул десятку с результатом 319 кг.

Домбровский принес Украине первые золотые медали на мировом первенстве в греческом Ираклионе. Ранее две серебряные медали выиграла Светлана Самуляк, а Алина Захарченко завоевала бронзу.

Напомним, что ранее Светлана Самуляк стала серебряным призером мирового первенства.

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