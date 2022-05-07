Украинец Домбровский завоевал два "золота" на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

Украинец Домбровский завоевал два "золота" на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

Украинский тяжеловес Максим Домбровский выиграл две золотые медали на юниорском чемпионате мира, который продолжается в греческом Гераклионе.

В рывке украинец показал второй результат (155 кг). В толчке Максиму с первой попытки покорился вес 190 кг. От двух последующих попыток он отказался, но этого оказалось достаточно для малого и большого золота.

Суммарно Домбровский набрал 345 кг, благодаря чему стал чемпионом мира по двоеборью. Серебряного призера, армянина Сурена Григоряна, он опередил пять килограммов.

Еще один украинец, Максим Москвин, в двоеборье замкнул десятку с результатом 319 кг.

Домбровский принес Украине первые золотые медали на мировом первенстве в греческом Ираклионе. Ранее две серебряные медали выиграла Светлана Самуляк, а Алина Захарченко завоевала бронзу.

Напомним, что ранее Светлана Самуляк стала серебряным призером мирового первенства.

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