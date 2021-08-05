Украинец Хижняк добыл тяжелую победу в полуфинале и будет боксировать за "золото" Олимпиады-2020

Украинец Хижняк добыл тяжелую победу в полуфинале и будет боксировать за "золото" Олимпиады-2020

Наш соотечественник в боевом поединке справился с Эумиром Марсьялем из Филиппин.

Украинский боксер Александр Хижняк сумел пробиться в финал Олимпиады-2020 в Токио.

Путевку в "золотой" поединок наш спортсмен вырвал в непростом полуфинале с филиппинцем Эумиром Марсьялем, который является серебряным призером чемпионата мира 2019 года. Александр выиграл бой раздельным решением судей - 3:2.

Финал боксерского турнира в весе до 75 кг состоится в субботу, 7 августа.

Отметим, что в 1/4 финала Хижняк раздельным решением судей (4:1) победил Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 12 медалей - одна золотая, две серебряные и 9 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 5 августа в нашей онлайн-трансляции.

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