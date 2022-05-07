Украинец Кохан завоевал "серебро" на Золотом туре

Украинские легкоатлеты выиграли три медали на турнире серии World Athletics Continental Tour Gold в Найроби (Кения).

21-летний Михаил Кохан стал серебряным призером в метании молота с результатом 77.80 метра.

Чемпионом турнира стал польский олимпийский чемпион Войцех Новицкий (81,43 м). Представитель Греции Христос Францескакис запер тройку призеров с результатом 77,19 метра.

Оксана Окунева и Екатерина Табашник выиграли "серебро" и "бронзу" соответственно в прыжках в высоту. Окунева взяла высоту 1.91 метра, Табашник – 1.88 метра.

Победительницей стала британка Лаура Зиалор, которая, как и Окунева, взяла высоту 1.91 метра, но покорила ее с первой попытки. Украинцам для этого понадобилось три попытки.

Напомним, что украинский тяжеловес Максим Домбровский выиграл две золотые медали на юниорском чемпионате мира, который продолжается в греческом Гераклионе.

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