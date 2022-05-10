Украинец Крутых обыграл экс-шестую ракетку мира на старте турнира ATP в Германии

Украинец Крутых обыграл экс-шестую ракетку мира на старте турнира ATP в Германии

Украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) успешно стартовал в основе челленджера в немецком Гайльбронне.

В первом круге основной сетки украинец, преодолевший квалификацию, обыграл Жиля Симона (№160 ATP), в прошлом – шестую ракетку мира.

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Поединок завершился со счетом 6:2, 6:1.

Во время встречи Крутых подал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 14 брейк-поинтов.

Отметим, что для 22-летнего украинца это самая высокорейтинговая победа в карьере. 37-летний француз поднимался на шестую строчку рейтинга ATP в 2009 году и имеет в активе 14 одиночных трофеев.

Следующим соперником Алексея станет восьмой сеяный Андрей Мартин из Словакии.

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