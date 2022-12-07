Украинец подписал контракт с промоутерской компанией, работающей с будущим соперником Усика

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик заключил контракт с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Об этом украинец сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что Уоррен работает со многими английскими боксерами, в том числе чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри.

Промоутер уже заявил, что в следующем году Беринчик может провести бой за титул чемпиона мира.

"Я был рад, что Денис Беринчик выиграл титул чемпиона Европы в легком весе против Ивана Менди. Он был вне ринга в течение года, и нам трудно понять, из-за чего он прошел, учитывая вторжение на его родину. Не думаю, что ему удалось провести многое спаррингов. Вероятно, это объясняет, почему бой не был зрелищным, но украинец показал свои качества, и я рад, что мы будем работать с ним, чтобы подвести его к бою за титул чемпиона мира в следующем году", – сказал Уоррен.

В активе Беринчика 17 побед (9 – нокаутом) в 17 поединках на профессиональном ринге.

В последний раз украинец выходил на ринг на прошлой неделе, 3 декабря. Он победил француза Ивана Менди единодушным решением судей и получил титул чемпиона Европы по версии EBU.

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