Украинец признан лучшим кикбоксером 2022 года по версии ONE Championship

Украинский чемпион ONE Championship Роман Крикля стал назвал Криклю лучшим кикбоксером 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В этом году Крикля защитил титул в полутяжелом дивизионе. Кроме того, украинец завоевал чемпионский пояс в тяжелом весе. В финале Гран-при организации он победил иранца Ираджа Азизпура.

На профессиональном ринге Крикля выступает с 2011 года. В разные годы он становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свой первый титул One Championship завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав марокканца Тарика Хабеза во втором раунде.

Напомним, что украинская пограничница София Подвальная получила золотую награду чемпионата мира по кикбоксингу по версии ISKA, состоявшейся в Турции.

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