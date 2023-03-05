Украинец Проценко завоевал "серебро" в прыжках в высоту на ЧЕ-2023

Это четвертая медаль Украины на Евро-2023 по легкой атлетике в помещении.

Сборная Украины завоевала еще одну награду на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении, который проходит в Стамбуле (Турция). Андрей Проценко выиграл "серебро" в прыжках в высоту.

Уроженец Херсона с первой попытки взял высоту 2,29 метра, что позволило ему занять второе место.

34-летний украинец уступил только Дуве Амельсу из Нидерландов, прыгнувшему на 2,31 метра. Проценко попытался вырвать "золото", но взять планку на высоте 2,33 метра ему не удалось.

Бронзовую награду выиграл бельгиец Тома Кармой, который с результатом 2,29 метра уступил Проценко по количеству попыток.

Медаль Проценко – четвертая для Украины на Евро-2023 в помещении. Ранее в женских прыжках в высоту Ярослава Магучих завоевала золото, а Екатерина Табашник – "бронзу". Первую награду для нашей страны выиграл толкатель ядра Роман Кокошко – "бронзу".

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