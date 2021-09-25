Украинец продолжает "зажигать" в Европе: дубль Яремчука принес победу "Бенфике" в Чемпионате Португалии (видео)

Команда нашего соотечественника уверенно лидирует в турнире.

Украинец Роман Яремчук отметился дублем в составе лиссабонской "Бенфики" в выездном матче 7-го тура Чемпионата Португалии против "Гимараинша".

На 30-й минуте Роман открыл счет, эффектно реализовав выход один на один с голкипером хозяев.

Спустя 11 минут Яремчук оформил дубль. Украинец снова вышел на свидание с вратарем, но пробить ему помешал защитник. Тем не менее, мяч остался у 25-летнего нападающего, и тот с пары метров переправил его в ворота.

Сам матч завершился со счетом 3:1.

Яремчук перешел в стан "орлов" из бельгийского " Генка " за 17 млн евро.

в стан "орлов" из бельгийского " " за 17 млн евро. На счету Романа уже 4 гола и 4 результативные передачи в 9 играх за "Бенфику".

Команда украинца уверенно лидирует в Чемпионате Португалии, набрав 21 очко из 21 возможного.

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