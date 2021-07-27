Украинец Романчук с олимпийским рекордом вышел в финал на Играх в Токио

Украинец Романчук с олимпийским рекордом вышел в финал на Играх в Токио

Михаил выступит в медальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

Украинский пловец Михаил Романчук пробился в финал на дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Наш 23-летний соотечественник стал победителем квалификационного заплыва с результатом 7.41,28. Это новый национальный и олимпийский рекорд.

Кроме Романчука в финальном заплыве будет соревноваться еще один украинец. Сергей Фролов показал 7-й результат в квалификации и также попал в восьмерку лучших.

Финальный заплыв в этой дисциплине состоится 29 июля, начало - в 4:30 утра по киевскому времени.

Олимпиада-2020. Плавание, 800 метров (вольный стиль) / квалификация

1. Михаил Романчук (Украина) - 7:41.28 минуты

2. Флориан Вельброк (Германия) - 7:41.77

3. Роберт Финке (США) - 7.42.74

...

7. Сергей Фролов - 7:47.67

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.

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