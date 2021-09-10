Украинец Сиренко и россиянин Устинов сделали вес перед чемпионским боем: разница - громадная

До начала поединка осталось несколько часов.

В Париже состоялась церемония взвешивания перед боем между украинским боксером Владиславом Сиренко и россиянином Александром Устиновым. На кону в поединке будет стоять титул WBC Asia, которым владеет 26-летний киевлянин.

Владислав показал вес 113 килограммов. Его соперник оказался значительно тяжелее - 126,5 килограмма.

B1 Boxing

B1 Boxing

B1 Boxing

B1 Boxing

Сам Сиренко перед боем против Устинова сказал: "Все супер, настроение отличное, мы готовы к бою. Естественно, что все эти переносы поединка сказываются на мне, и мы внесли некоторые коррективы. Но в целом получили тот результат, к которому шли.

Так бывает, это бокс. Меняются даты, меняются соперники, все это на коротком сообщении. Но все нормально, я к этому очень спокойно отношусь.

Устинов? Во-первых, у него большой вес, он очень высокий и габаритный. Я уверен, что и бьет он тоже не слабо. И мне нужно будет показать немножко другие качества, которые у меня есть, в плане подвижности, аккуратности.

В общем, попробую себя в этом бою показать немного с другой стороны. Я рассчитываю, что для меня это будет непростой поединок, и хочу извлечь из него максимум опыта".

Поединок украинца и россиянина состоится сегодня, 10 сентября, в Париже. Начало боя - в 20:40.

26-летний Сиренко остается непобедимым на профессиональном ринге. На его счету 17 выигранных боев (14 - нокаутом). В последнем поединке Владислав нокаутировал двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Невфеля Уату.

двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема 44-летний Устинов провел за карьеру 41 поединок: одержал 36 побед и потерпел 4 поражения. Последний его бой против американца Террела Джамала Вудса завершился вничью.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, тренер Сиренко раскрыл планы на бой против Устинова.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку