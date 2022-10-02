Украинец Соболь забил шикарный гол прямым ударом со штрафного в чемпионате Бельгии (видео)

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь отличился красивым забитым мячом в матче бельгийской Лиги Жупиле против "Мехелена".

Украинский защитник Эдуард Соболь отметился эффектным голом за "Брюгге" в поединке 10-го тура чемпионата Бельгии с "Мехеленом".

Соболь вышел на поле в стартовом составе, а на 53-й минуте сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Эдуард идеально исполнил штрафной удар, отправив мяч в ближний угол ворот.

QUÉ GOLAZO DE EDUARD SOBOL!!!!!! pic.twitter.com/cXaoE4gVgA — Football Report ☮️ #BerhalterOut (@FootballReprt) October 1, 2022

Для Соболя это первый гол в новом сезоне. В общей сложности в чемпионате Бельгии он забил 4 гола и сделал 11 результативных передач в 80 поединках.

Матч завершился победой "Брюгге" со счетом 3:0. Соболь провел на поле весь поединок, а его украинский одноклубник форвард Роман Яремчук вышел на замену на 59-й минуте.

"Брюгге" после десяти туров чемпионата Бельгии с 22 очками идет на третьем месте. Лидирует с 27 баллами "Антверпен", также имеющий игру в запасе.

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