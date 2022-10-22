Украинец стал чемпионом мира по пулевой стрельбе и завоевал лицензию на Олимпиаду-2024

Украинец Сергей Кулиш выиграл "золото" на чемпионате мира-2022 по пулевой стрельбе, который проходит в египетском Каире.

Сергей стал лучшим в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. В перестрелке за золотую награду украинец опередил поляка Томаша Бартника.

Для него это первая золотая медаль планетарного первенства в карьере и вторая награда в целом - раньше он завоевал "серебро" в паре с Дарьей Тиховой.

В этой дисциплине Украину также представлял Олег Царьков, но он показал в квалификации лишь 50-й результат.

Стоит отметить, что кроме "золота" чемпионата мира, Кулиш завоевал для Украины лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Это уже третья лицензия "сине-желтых" на предстоящие Олимпийские игры. Ранее Ирина Маловичко завоевала лицензию в ските (стендовая стрельба), а Павел Коростылев - в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Все эти лизенции неименные, то есть даются на страну, а не отдельным спортсменам.

Таким образом, в активе сборной Украины уже 8 медалей на ЧМ-2022 в Каире 8: три "золота", два "серебра" и три "бронзы".

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