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Украинец стал лучшим на чемпионате мира по паркуру

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Украинец стал лучшим на чемпионате мира по паркуру

Фото из открытых источников

В болгарской Софии состоялось планетарное первенство по паркуру, где украинец Богдан Колмаков выиграл золотую медаль.

Украинскому спортсмену не было равных в преодолении препятствий на скорость.

Колмаков пришел к финишу первым за 21,26 секунды. В борьбе за золотую награду наш соотечественник более чем на полсекунды обошел нидерландца Танги ван Схингена.

Отметим, что ранее Колмаков завоевал историческое "золото" Всемирных игр-2022 в паркуре (также в дисциплине скорость - прим), который впервые был представлен на соревнованиях.

Напомним, Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира-2022 по греко-римской борьбе.

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