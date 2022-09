Украинец стал лучшим на чемпионате мира по паркуру

Рано start for athletes toy avoid predicted ☔ а результаты являются IN для #Parkour #FIGWorldCup in Sofia



Women's Freestyle

Ella Bucio

Noa Man

Lilou Ruel



Men's Speed

Боддан Колмаков

Tangui van Schingen

Luca Demarchi pic.twitter.com/MizbAzWkq6