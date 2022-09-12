Украинец стал лучшим на чемпионате мира по паркуру

В болгарской Софии состоялось планетарное первенство по паркуру, где украинец Богдан Колмаков выиграл золотую медаль.

Украинскому спортсмену не было равных в преодолении препятствий на скорость.

Колмаков пришел к финишу первым за 21,26 секунды. В борьбе за золотую награду наш соотечественник более чем на полсекунды обошел нидерландца Танги ван Схингена.

Рано start for athletes toy avoid predicted ☔ а результаты являются IN для #Parkour #FIGWorldCup in Sofia



Women's Freestyle

Ella Bucio

Noa Man

Lilou Ruel



Men's Speed

Боддан Колмаков

Tangui van Schingen

Luca Demarchi pic.twitter.com/MizbAzWkq6 — FIG (@gymnastics) September 11, 2022

Отметим, что ранее Колмаков завоевал историческое "золото" Всемирных игр-2022 в паркуре (также в дисциплине скорость - прим), который впервые был представлен на соревнованиях.

Напомним, Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира-2022 по греко-римской борьбе.

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