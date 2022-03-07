Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинец, становившийся самым сильным человеком планеты, пожертвовал все призовые на нужды армии

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинец, становившийся самым сильным человеком планеты, пожертвовал все призовые на нужды армии

фото: instagram.com/novikov_strong_wsm

Алексей Новиков передал заработанные на соревнованиях в США 100 тысяч долларов Вооруженным Силам Украины.

Украинский стронгмен Алексей Новиков финансово помог украинской армии, героически защищающей нашу страну от нашествия российских захватчиков.

Новиков занял второе место на престижном турнире Arnold Strongman Classic 2022 в США. Как сообщил сам спортсмен, заработанные на соревнованиях 100 тысяч долларов пойдут на нужды вооруженных сил Украины.

"Как и обещал, все, что заработал на соревнованиях в Америке: а это 20 тысяч долларов + 80 тысяч долларов уйдет на бронь, каски и дроны, тепловизоры и другое, необходимое для наших ребят.

Конечно, мой высокий результат 2-е место, я достиг с мыслями о родине. Слава Украине! Героям Слава! Спасибо, мама, что привил любовь к родине и высокий уровень патриотизма", - написал Новиков у себя в Instagram.

фото: instagram.com/novikov_strong_wsm / ©
фото: instagram.com/novikov_strong_wsm

Напомним, в ноябре 2020 года Новиков выиграл соревнования в США и стал самым сильным человеком на планете, подняв почти 540 килограммов на полметра над землей. Он стал самым молодым спортсменом мира, которому удалось завоевать этот титул.

Читайте также:

Посвятил родине: украинский футболист забил победный гол в чемпионате Бельгии (видео)

Украинская лыжница выиграла "золото" Паралимпийских игр-2022

Использовал символ оккупанта: против российского гимнаста-провокатора откроют дисциплинарное дело

© ТСН.ua
ТСН.ua
Следующая публикация