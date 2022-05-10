Украинец Тараненко завоевал две "бронзы" в последний день чемпионата мира среди юниоров

Украинец Тараненко завоевал две "бронзы" в последний день чемпионата мира среди юниоров

Украинский тяжелоатлет Богдан Тараненко завоевал медали в последний день соревнований в греческом Гераклионе.

В рывке Тараненко показал третий результат и взял "малую" бронзу – третья попытка на 167 кг стала медалью для украинца.

Второе место занял узбекистанец Мирхосил Мирзабаев (176 кг), а чемпионом мира стал Алирез Юсеф из Ирана (177 кг).

В толчке тяжелоатлет остановился в шаге от топ-3. А вот итоговый результат принес Богдану Тараненко "большую" бронзу – 374 кг.

Ранее "золото" завоевали Максим Домбровский и Богдан Лоза, а серебряным призером стала Светлана Самуляк.

Читайте также:

Добавили еще 12 наград: Украина с бешеным отрывом лидирует в медальном зачете Дефлимпиады

Паралимпийская сборная Украины разбила очередного соперника и вышла в полуфинал чемпионата мира

Кричал "Слава Украине": грузинский комментатор эмоционально отреагировал на хет-трик украинца (видео)