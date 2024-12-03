Украинец – в шаге от пьедестала: результаты первой личной гонки сезона Кубка мира по биатлону

Во вторник, 3 декабря, на стартовом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в финском Контиолахти состоялась первая личная гонка сезона – мужская короткая "индивидуалка".

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын и Артем Тищенко.

Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который с идеальной стрельбой занял четвертое место. Это его лучший результат в карьере на уровне Кубка мира.

Всего в топ-15 попали сразу три украинца. Кроме Мандзына, это удалось сделать Пидручному и Дудченко.

Весь пьедестал забрали норвежцы: победителем гонки стал Эндре Стремсгейм, на второй позиции – Йоханнес Бьо, тройку призеров замкнул Штурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Контиолахти

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+0) 38:08.08

2. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1+0+0) +3.0

3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) +24.02

4. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+0+0) +1:03.9

5. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0+1+0) +1:10.7

6. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +1:22.6

...

10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:49.4

15. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +2:07.2

48. Артем Тищенко (Украина, 0+1+0+0) +4.10.7

Этап в Контиолахти продолжится в среду, 4 декабря, женской короткой индивидуальной гонкой, в которой Украину представят Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина и Анна Кривонос. Начало – в 17:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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