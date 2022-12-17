Украинец – в топ-10: результаты мужского персьюта на Кубке мира по биатлону в Анси

Артем Прима показал лучший результат украинской сборной в личных гонках этого сезона

В субботу, 17 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 во французском Анси прошла мужская гонка преследования.

Украину в ней представили Артем Прима (18-й стартовый номер), Антон Дудченко (28-й) и Богдан Цымбал (44-й).

Лучшим из наших соотечественников стал Прима, финишировавший 10-м. После третьей стрельбы он даже шел 5-м, но один промах на последнем огневом рубеже помешал ему побороться за цветочную церемонию.

Отметим, что это лучший результат Украины в этом сезоне на Кубке мира в личных гонках, а также первый финиш в топ-10.

Победителем гонки стал норвежец Стурла Легрейд. Остальные два места на пьедестале также забрали представители Норвегии – Ветле Шостад Кристиансен и Йоханнес Бьо.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского персьюта в Анси

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0)

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+2)

3. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+1+0)

4. Фабьен Клод (Франция, 0+0+1+1)

5. Филипп Фьельд Андерсен (Норвегия, 0+0+1+0)

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 1+0+0+1)

...

10. Артем Прима (Украина, 0+0+0+1)

31. Антон Дудченко (Украина, 1+1+1+2)

35. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+0+1)

Напомним, сегодня также состоится женский персьют. Начало – в 15:15 по киевскому времени. Украину будут представлять Елена Билосюк, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина.

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