Украинец – в топ-15: результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону

Во вторник, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе состоялась индивидуальная гонка у мужчин.

Украину в ней представляли четыре спортсмена: Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал и Денис Насыко.

Лучшим среди украинцев стал Тищенко, с идеальной стрельбой занявший 12-е место.

Капитан украинской команды Дмитрий Пидручный, дважды подряд финишировавший в топ-10 на этом планетарном первенстве (в спринте и персьюте), пропускал "индивидуалку" для того, чтобы отдохнуть перед следующими стартами.

Выиграл индивидуальную гонку норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал его соотечественник Стурла Легрейд. Тройку призеров замкнул швед Себастьян Самуэльссон.

Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты мужской индивидуальной гонки

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1+1+0) 49:57.5

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1)+1:10.7

3. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0+1+0) +1:11.1

4. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+1) +1:31.9

5. Бенедикт Долль (Германия, 1+0+0+0) +2:09.6

6. Никлас Хартвег (Швейцария, 1+0+0+0) +2:31.8

...

12. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+0) +4:02.5

39. Богдан Цымбал (Украина, 2+0+0+0) +6:36.4

40. Денис Насыко (Украина, 1+0+0+1) +6:37.0

42. Антон Дудченко (Украина, 0+0+1+2) +6:48.3

В среду, 15 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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