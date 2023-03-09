Украинец – в топ-15: результаты мужской индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

В четверг, 9 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в шведском Эстерсунде состоялась индивидуальная гонка у мужчин.

Украину в ней представляли пять спортсменов: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко и Денис Насыко.

Лучшим среди украинцев по итогам "индивидуалки" стал Дудченко, которы с двумя штрафными минутами занял 12-е место.

В зачетную зону также попали Насыко (25-я ступенька) и Цымбал (39-я позиция).

Выиграл индивидуальную гонку немец Бенедикт Долль. Больше минуты ему проиграл итальянец Томмазо Джакомель, который показал второй результат. Топ-3 замкнул норвежец Ветле Кристиансен.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде

1. Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+0) 48:43.4

2. Томмазо Джакомель (Италия, 0+1+0+0) +1:09.1

3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+1+0+0) +1:11.5

4. Филипп Наврат (Германия, 1+0+0+1) +1:51.4

5. Роман Реес (Германия, 0+0+0+1) +2:02.1

6. Эрик Перро (Франция, 1+0+0+0) +2:07.8

...

12. Антон Дудченко (Украина, 1+1+0+0) +3:03.4

25. Денис Насыко (Украина, 0+0+0+1) +

39. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+1+0) +5:14.6

46. Артем Прима (Украина, 0+0+2+1) +5:34.1

54. Артем Тищенко (Украина, 2+0+1+1) +6:33.6

В субботу, 11 марта, этап в Эстерсунде продолжится женской и мужской эстафетами. А в воскресенье, 12 марта, программу соревнований закроют масс-старты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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