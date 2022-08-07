Украинец выиграл "бронзу" в метании диска на чемпионате мира-U20 по легкой атлетике

Сборная Украины добыла в борьбе еще одну медаль чемпионата мира U-20 по легкой атлетике, который завершился в колумбийском Кале.

Украинец Михаил Брудин стал бронзовым призером в метании диска на чемпионате мира U-20 по легкой атлетике в колумбийском Кали.

Брудин стал третьим с результатом 63,30 метра. Отметим, что в Кали украинец дважды – во время квалификации и финала смог превзойти личный рекорд. А чемпионом мира стал Мариус Каргес из Германии – 65,55 метра.

Это вторая медаль Украины на завершившемся в Кали чемпионате мира-U20 по легкой атлетике.

Напомним, что украинский легкоатлет Артур Фельфнер завоевал "золото" в метании копья в пятый день чемпионата мира-U20 по легкой атлетике.

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