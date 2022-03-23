Украинец Захареев добыл "золото" чемпионата Европы по боксу среди молодежи

В финале наш соотечественник победил представителя Уэльса.

Украинский боксер Юрий Захареев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов в возрасте до 22 лет, который проходит в Хорватии

В финале весовой категории до 71 кг украинец победил валлийца Крофта Гарана.

Добавим, что в ноябре прошлого года Захареев стал чемпионом мира среди взрослых.

Также сегодня на молодежном континентальном первенстве украинские боксеры завоевали три серебряных награды: Андрей Ефимович (вес до 48 кг), Максим Власюк (до 60 кг) и Иван Сапун (до 86 кг).

Напомним, вчера "золото" чемпионата Европы по боксу U-22 выборола украинка Каролина Махно.

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