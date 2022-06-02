Украинец завоевал "золото" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку

Украинец завоевал "золото" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку

Сборная Украины завоевала еще одну медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Серебряный призер Олимпиады-2016 Сергей Кулиш выиграл "золото" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку.

Украинец занял первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из трех положений.

Кулиш набрал 411 баллов. Второе место занял представитель Индии Свапнил Кусале, а тройку лучших замкнул Алекс Леппа из Финляндии.

Напомним, что украинки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова выиграли медали на турнире Континентального тура World Athletics в чешском Остраве.

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