Украинец завоевал "золото" первого в истории чемпионата мира по паркуру

Богдан Колмаков стал лучшим в соревновании на скорость.

Украинец Богдан Колмаков завоевал золотую медаль на первом в истории чемпионате мира по паркуру, который завершился в Токио (Япония).

Нашему спортсмену не было равных по преодолению препятствий на скорость.

С результатом 25,25 секунды он в борьбе за "золото" опередил итальянца Андреа Консолини (25,84 секунды) и представителя Нидерландов Танги ван Схингена (26,37 секунды).

Bohdan Kondakov shows you how to celebrate a World title in 3, 2, 1... #Parkour #PKWorlds2022 pic.twitter.com/oB9JP7zePa — FIG (@gymnastics) October 16, 2022

Добавим, что в сентябре Колмаков стал победителем этапа Кубка мира в болгарской Софии, а в июле завоевал историческое "золото" Всемирных игр-2022 в паркуре (также в дисциплине скорость - прим).

Ранее сообщалось, что Украина завоевала вторую лицензию на Олимпийские игры-2024.

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