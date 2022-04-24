Украинец Зубков стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша"

Украинец Зубков стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша"

В воскресенье, 24 апреля, в "Ференцвароше", за который играет украинец Александр Зубков, стал чемпионом Венгрии 2021/22.

В рамках 29-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" победил в домашнем матче против "Уйпешта" – 2:1 .

Голы в составе хозяев поля в первом тайме забили Токмак Нгуен и Балинт Вечеи. У гостей отличился Буду Зивзидзе с пенальти.

Команда Александра Зубкова набрала 62 очка и за 4 тура до окончания чемпионата стала недостижимой для преследователей.

Это 4-й титул "Фради" подряд. Предыдущие три связаны с успешной работой украинского тренера Сергея Реброва.

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