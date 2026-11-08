Украинец Амосов проведет мегафайт против звезды UFC: известны дата и место боя

Ярослав Амосов / twitter.com/BellatorMMA

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Стало известно, когда и против кого проведет свой следующий поединок украинский боец смешанных единоборств (ММА) Ярослав Амосов.

33-летний украинец 5 декабря встретится в октагоне с ирландцем Иэном Мачадо Герри. Бой состоится на турнире UFC Saudi Arabia в Эр-Рияде.

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Противостояние в полусреднем весе (до 77,1 кг) станет соглавным событием вечера и будет рассчитано на пять раундов.

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Герри является вторым номером полусреднего дивизиона UFC, а Амосов — 13-м. В главном поединке вечера бывший двукратный чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья сразится против Шарабутдина Магомедова.

Для Амосова это будет третий бой в UFC, где он остается непобедимым. В декабре 2025 года украинец успешно дебютировал в самом престижном промоушене ММА, уже в первом раунде удушающим приемом "анаконда" одолев американца Нила Магни.

В мае 2026 года Ярослав одержал свою вторую победу в UFC, во втором раунде одолев испанца Хоэля Альвареса удушающим приемом "треугольник".

Герри последний раз выходил в октагон в августе 2026 года, когда уступил Исламу Махачеву единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

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Ранее сообщалось, что Амосов растрогал речью после яркой победы в UFC.

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