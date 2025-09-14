Украинец Богачук потерпел поражение в андеркарде боя между Кроуфордом и Канело

Богачук – Адамс / x.com/Zuffa_Boxing

Реклама

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук уступил американцу Брендону Адамсу в поединке, который состоялся в андеркарде боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Теренсом Кроуфордом и Саулем "Канело" Альваресом.

Поединок между Богачуком и Адамсом продолжался все 10 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американцу – 99:91, 98:92, 98:92.

Отметим, что боксеры уже во второй раз встречались в ринге. Именно Адамс в марте 2021 года нанес Богачуку первое поражение в профессиональной карьере, победив техническим нокаутом в восьмом раунде.

Реклама

Для 30-летнего уроженца Винницы это третье поражение в карьере. Также в его послужном списке 26 побед (24 – нокаутом).

На счету 36-летнего Адамса теперь 26 побед (16 – нокаутом) и четыре поражения на профиринге.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд победил Канело и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех разных весовых категориях.