Украинец Богачук узнал дату своего следующего боя и имя соперника
Сергей проведет реванш против Брэндона Адамса в андеркарде поединка Канело – Кроуфорд.
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук узнал, когда и против кого проведет свой следующий поединок.
Украинец проведет реванш против американца Брэндона Адамса. Именно Адамс в марте 2021 года нанес Богачуку первое поражение в профессиональной карьере, победив техническим нокаутом в восьмом раунде.
Реванш между Богачуком и Адамсом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе в андеркарде поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.
Масштабный вечер бокса будет транслироваться на платформе Netflix.
Сергей последний раз выходил в ринг 17 мая этого года, когда единогласным решением судей победил американца Майкла Фокса.
В послужном списке 30-летнего уроженца Винницы 26 побед (24 – нокаутом) и два поражения на профиринге.
Кроме поражения от Адамса, украинский боксер в августе 2024 года потерпел спорное поражение от американца Вирджила Ортиса и потерял пояс временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе. Украинец дважды отправил соперника в нокдаун, но в итоге проиграл раздельным решением судей.
Титул временного чемпиона по версии WBC украинец завоевал в конце марта 2024 года, разбив американца Брайана Мендосу.
На счету 36-летнего Адамса 25 побед (16 – нокаутом) и четыре поражения. Свой последний бой он провел в ноябре 2024 года, проиграв греческому боксеру Андреасу Катзуракису.
