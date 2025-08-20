Украинец Богачук узнал дату своего следующего боя и имя соперника

Сергей Богачук / instagram.com/sbohachuk

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук узнал, когда и против кого проведет свой следующий поединок.

Украинец проведет реванш против американца Брэндона Адамса. Именно Адамс в марте 2021 года нанес Богачуку первое поражение в профессиональной карьере, победив техническим нокаутом в восьмом раунде.

Реванш между Богачуком и Адамсом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе в андеркарде поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Масштабный вечер бокса будет транслироваться на платформе Netflix.

Сергей последний раз выходил в ринг 17 мая этого года, когда единогласным решением судей победил американца Майкла Фокса.

В послужном списке 30-летнего уроженца Винницы 26 побед (24 – нокаутом) и два поражения на профиринге.

Кроме поражения от Адамса, украинский боксер в августе 2024 года потерпел спорное поражение от американца Вирджила Ортиса и потерял пояс временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе. Украинец дважды отправил соперника в нокдаун, но в итоге проиграл раздельным решением судей.

Титул временного чемпиона по версии WBC украинец завоевал в конце марта 2024 года, разбив американца Брайана Мендосу.

На счету 36-летнего Адамса 25 побед (16 – нокаутом) и четыре поражения. Свой последний бой он провел в ноябре 2024 года, проиграв греческому боксеру Андреасу Катзуракису.

Ранее сообщалось, что непобедимый друг Усика узнал дату своего следующего боя и имя соперника.