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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
30
Время на прочтение
2 мин

Украинец Сергей Радченко проведет дебютный чемпионский бой за пояс WBC в бриджервейте – эксклюзивно на Киевстар ТВ

Смотрите чемпионский поединок украинца Сергея Радченко с южноафриканцем Кевином Лереной в прямом эфире на платформе Киевстар ТВ.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Лерена – Радченко

Смотрите чемпионский бой Лерена – Радченко на Киевстар ТВ / © Киевстар ТВ

1 мая в Южно-Африканской Республике состоится исторический поединок: украинский боксер Сергей Радченко (11-7, 5 KO) впервые в карьере будет бороться за титул чемпиона мира по версии WBC в весовой категории бриджервейт. Увидеть этот бой в прямом эфире зрители смогут эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

Соперником Радченко станет обладатель титула – опытный южноафриканский боксер Кевин Лерена (30-3, 14 KO), который ранее владел титулом чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе. В случае победы в бою против Лерены Радченко может стать первым украинским чемпионом мира в истории дивизиона.

Начало вечера бокса в Украине – в 20:00.

Сергей Радченко – известный украинский боксер из Кременчуга. Он завоевал ряд титулов на национальном и международном уровнях: "серебро" чемпионата Украины 2013 года, "бронзу" чемпионатов 2011 и 2014 годов, а также "серебро" чемпионата Европы 2009 года среди любителей. В августе 2024 года Сергей Радченко завоевал титул WBC (Silver), победив серба Андрея Пешича, что позволило ему стать претендентом на полноценный пояс.

Напомним, что пользоваться платформой кино и телевидения Киевстар ТВ могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров, а контент платформы можно загружать и смотреть без доступа к интернету.

Доступ к просмотру контента платформы с одного аккаунта возможен сразу на пяти устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV и приставке.

За всеми спортивными событиями на Киевстар ТВ следите в удобном разделе "Расписание", где каждый найдет трансляцию по своему вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
30
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