Украинка Бех-Романчук заняла пятое место в финале Олимпиады-2020: "Разочарована своими прыжками"

Спортсменка провела единственную удачную попытку (6.88) из шести и осталась без медали.
Украинская лекоатлетка Марина Бех-Романчук во вторник, 3 июля, заняла пятое место в финале прыжков в длину на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Об этом сообщает "Укринформ".
Спортсменка провела единственную удачную попытку (6.88) из шести и осталась без медали, а олимпийской чемпионкой стала немка Малайка Михамбо, которая в последней попытке прыгнула на 7.00 метров.
Украинка рассказала, что "разочарована своими прыжками".
"Имеем, что имеем. Поддержка, конечно, чувствовалась. Все меня поддерживали, очень много сообщений я получила перед своими прыжками, — поделилась она. — Люди в меня верили и мотивировали. Прежде всего огорчает то, что я разочаровала своих болельщиков, не удалось достичь того, за чем мы сюда приехали".
Напомним, 1 августа Бех-Романчук прошла в финал в прыжках в длину, показав в квалификации десятый результат — 6:71 метра.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.