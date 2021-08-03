Украинка Бех-Романчук заняла пятое место в финале Олимпиады-2020: "Разочарована своими прыжками"

Спортсменка провела единственную удачную попытку (6.88) из шести и осталась без медали.

Украинская лекоатлетка Марина Бех-Романчук во вторник, 3 июля, заняла пятое место в финале прыжков в длину на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Об этом сообщает "Укринформ".

Спортсменка провела единственную удачную попытку (6.88) из шести и осталась без медали, а олимпийской чемпионкой стала немка Малайка Михамбо, которая в последней попытке прыгнула на 7.00 метров.

Украинка рассказала, что "разочарована своими прыжками".

"Имеем, что имеем. Поддержка, конечно, чувствовалась. Все меня поддерживали, очень много сообщений я получила перед своими прыжками, — поделилась она. — Люди в меня верили и мотивировали. Прежде всего огорчает то, что я разочаровала своих болельщиков, не удалось достичь того, за чем мы сюда приехали".

Напомним, 1 августа Бех-Романчук прошла в финал в прыжках в длину, показав в квалификации десятый результат — 6:71 метра.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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