Украинка Черкасова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио

Очередная награда для нашей страны.

Украинская борчиха вольного стиля Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В схватке за третье место в весовой категории до 68 кг наша соотечественница победила японку Сару Досе. Выигрыш Аллы получился очень уверенным. Она досрочно завершила поединок, положив соперницу на лопатки (одержала победу с помощью туше).

Добавим, что в четвертьфинале украинка прошла представительницу Германии Анну Кармен Шелль (6:0). До этого в 1/8 финала Черкасова разгромила польку Агнешку Вещек (11:0). В полуфинале она проиграла Тамире Менса-Сток из США (4:10).

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Медаль Черкасовой стала седьмой для Украины на Олимпиаде в Токио. Теперь в активе нашей страны одна серебряная и 6 бронзовых наград.

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