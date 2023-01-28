Украинка финишировала в шаге от цветочной церемонии в персьюте на чемпионате Европы по биатлону

После "золота" в спринте Анастасия Меркушина не смогла взять медаль в гонке преследования.

В субботу, 28 января, на чемпионате Европы по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли две спортсменки: Анастасия Меркушина, которая накануне выиграла "золото" в спринте, и Любовь Кипьяченкова (52-й номер на старте).

Несмотря на лидерскую стартовую позицию, Меркушиной не удалось завоевать медаль и в этой дисциплине. Анастасия допустила два промаха на огневых рубежах и финишировала седьмой – в шаге от попадания в цветочную церемонию.

В свою очередь, Кипьяченкова вообще не завершила гонку, ее сняли как круговую после последней стрельбы.

Остальные три украинки – Анна Кривонос, Юлия Джима и Елена Билосюк – решили не стартовать в персьюте, хотя и отобрались в гонку по итогам спринта.

Выиграла гонку преследования немка Селина Гротиан. Второй стала шведка Тильда Йоханссон, а тройку призерок замкнула француженка Гилонне Гигонна.

Чемпионат Европы по биатлону-2023: результаты женской гонки преследования

1. Селина Гротиан (Германия, 0+0+1+0) 30:25.6

2. Тильда Йоханссон (Швеция, 0+0+0+2) +17.6

3. Гилонне Гигонна (Франция, 0+0+0+1) +23.6

4. Ванесса Хинц (Германия, 1+0+0+1) +41.3

5. Стина Нильссон (Швеция, 0+0+2+2) +56.4

6. Алина Стремоус (Молдова, 1+0+0+1) +56.4

7. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+0+1) +59.9

...

Любовь Кипяченкова (1+3+3+1) - не финишировала

Сегодня в 14:30 по киевскому времени также состоится мужская гонка преследования. Украину в ней представят Антон Дудченко, Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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