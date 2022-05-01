Украинка Калинина сенсационно победила соперницу из топ-10 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) пробилась в третий круг турнира WTA в Мадриде.

Во втором раунде наша спортсменка встречалась с Гарбиней Мугурусой (№9 WTA). Победу в поединке одержала украинская спортсменка.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время Калинина выполнила четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из шести.

Отметим, что Калинина впервые обыграла соперницу из ТОП-10 рейтинга.

В следующем раунде Ангелина сыграет против Марты Костюк (№60 WTA) или Эммы Радукану (№11 WTA).

Напомним, что украинка Катарина Завацкая стала победительницей 60-тысячника ITF в Загребе в парном разряде.

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