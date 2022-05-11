Украинка Калинина вынужденно снялась с престижного турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на большом турнире WTA1000 в Риме.
Калинина была вынуждена сняться с матча второго круга соревнований.
Об этом сообщает WTA.
Украинка травмировала спину. О серьезности травмы информации пока нет.
Ее соперница, 11-я ракетка мира Джессика Пегула, вышла в следующий раунд, где сыграет против Арины Соболенко.
В первом круге Калинина уверенно обыграла Мэдисон Киз в двух сетах.
Напомним, что украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) успешно стартовал в основе челленджера в немецком Гайльбронне.
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