Украинка Калинина вынужденно снялась с престижного турнира в Риме

Украинка Калинина вынужденно снялась с престижного турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на большом турнире WTA1000 в Риме.

Калинина была вынуждена сняться с матча второго круга соревнований.

Об этом сообщает WTA.

Украинка травмировала спину. О серьезности травмы информации пока нет.

Ее соперница, 11-я ракетка мира Джессика Пегула, вышла в следующий раунд, где сыграет против Арины Соболенко.

В первом круге Калинина уверенно обыграла Мэдисон Киз в двух сетах.

Напомним, что украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) успешно стартовал в основе челленджера в немецком Гайльбронне.

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