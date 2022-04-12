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Украинка Кобец завоевала "серебро" молодежного Кубка Европы по скалолазанию

Украинка Кобец завоевала "серебро" молодежного Кубка Европы по скалолазанию

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Украинка Кобец завоевала "серебро" молодежного Кубка Европы по скалолазанию

Министерство молоди и спорта Украины

Во французском городе Шамбер завершились соревнования.

15-летняя украинская спортсменка Анастасия Кобец стала серебряным призером в болдеринге на этапе молодежного Кубка Европы по скалолазанию, состоявшемся во французском городе Шамбер.

В возрастной категории Youth A Кобец показала 2 результат. "Золото" добыла в борьбе представительница Нидерланлов Сабина Ван Эссен, а "бронзу" — француженка Каина Вивианд.

В прошлом году украинка завоевала "серебро" молодежного чемпионата мира в комбинированном зачете, "бронзу" молодежного Кубка Европы в скорости, "серебро" чемпионата Украины среди взрослых.

Напомним, что призер Паралимпиады-2020 в Токио по настольному теннису Марина Литовченко выставила на аукцион свою золотую награду.

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