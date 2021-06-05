Украинка Костюк пробилась в 1/8 финала Roland Garros: в двух сетах "разбила" россиянку

Выступила лучше Свитолиной

Украинка Марта Костюк пробилась в 1/8 финала Roland Garros. В матче третьего круга 81-й номер мирового рейтинга в двух сетах обыграла россиянку Варвару Грачеву.

Поединок длился 1 час 1 минуту. В первой партии украинка отдала сопернице из РФ всего один гейм - 6:1. Во втором сете борьбы тоже не получилось: Марта чуть ослабила хватку, позволив Варваре выиграть две свои подачи - 6:2.

В 1/8 финала украинка будет противостоять победительнице в паре Анетт Контавейт (Эстония, 30-й номер мирового рейтинга) - Ига Швентек (Польша, 8).

Костюк занимает 81-е место в рейтинге WTA.

Грачева находится на 88-й позиции.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, первая ракетка Украины Элина Свитолина вылетела с Roland Garros, потерпев неожиданное поражение от чешской теннисистки.

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