Украинка, которую не взяли на Олимпиаду, остановилась в шаге от "цветов" на Чемпионате Европы по биатлону

Украинка, которую не взяли на Олимпиаду, остановилась в шаге от "цветов" на Чемпионате Европы по биатлону

Анастасия Меркушина стала лучшей из украинских спортсменок в индивидуальной гонке.

В среду, 26 января, в немецком Арбере начался Чемпионат Европы по биатлону-2022. Следом за мужской индивидуальной гонкой в аналогичной дисциплине соревновались женщины.

От Украины на старт должны были выйти шесть биатлонисток: Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Ольга Абрамова, Вита Семеренко, Валерия Дмитренко и Анна Кривонос, однако последняя перед самым началом отказалась принять участие в гонке.

Выиграла гонку россиянка Евгения Буртасова, второй стала представительница Молдовы Алина Стремоус, а замкнула топ-3 еще одна спортсменка из России Наталья Гербулова.

Лучший результат среди украинок в индивидуальной гонке показала Меркушина, которая не вошла в состав национальной команды на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Несмотря на один промах, Анастасия подобралась вплотную к цветочной церемонии - седьмое место.

1. Евгения Буртасова (Россия, 0+0+0+0) 44:22.9

2. Алина Стремоус (Молдова, 1+0+0+0)+12.1

3. Наталья Гербулова (Россия, 0+0+0+0) +16.4

4. Виктория Сливко (Россия, 0+0+1+0) +21.7

5. Элиза Гаспарин (Швейцария, 0+0+0+1)+31.1

6. Янина Геттих (Германия, 0+0+0+2) +1:06.5

7. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+0+0) +1:07.6

...

26. Ольга Абрамова (Украина, 0+1+0+0) +3:24.5

29. Виктория Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +3:53.2

41. Юлия Журавок (Украина, 1+1+0+1) +4:41.8

43. Вита Семеренко (Украина, 0+2+1+0) +4:53.9

Ранее в мужской индивидуальной гонке на Чемпионате Европы по биатлону украинец Тарас Лесюк попал в цветочную церемонию , заняв 6-е место.

, заняв 6-е место. Кроме того, в программу континентального первенства вошли спринт, гонка преследования, а также одиночная и классическая смешанные эстафеты. Чемпионат Европы завершится 30 января.

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