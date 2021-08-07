Украинка Ливач проиграла американке схватку за бронзу в борьбе на Олимпиаде в Токио: соперница совершила камбэк

Награда была близко.
Украинская борчиха вольного стиля Оксана Ливач не смогла завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг на Олимпийсках играх-2020 в Токио.
В схватке за награду уроженка Ивано-Франковской области противостояла американке Саре Энн Хильдебрандт. Оксана первой заработала балл в поединке, но развить свой успех не смогла.
В итоге, Ливач потерпела поражение со счетом 1:12 и осталась без медали.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 17 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 11 бронзовых.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.