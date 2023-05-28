Украинка Лузан завоевала второе "золото" на этапе Кубка мира по гребле

Двухкратная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Людмила Лузан завоевала еще одну золотую медаль на этапе Кубка мира по гребле на каноэ, который проходит в польском городе Познань.

26-летняя украинка показала лучший результат в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

Лузан победила с результатом 2.12,92, опередив Софию Кишбан из Венгрии (2.16,85) и Ванессу Тот из Хорватии (2.17,39).

Для Людмилы это уже вторая золотая награда на этом этапе Кубка мира. Накануне она завоевала "золото" на дистанции 200 метров.

Лузан – серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года, двукратная чемпионка Европы, многократная призерка чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что в конце апреля Лузан снялась с Кубка Украины по гребле из-за ракетного удара по Умани. Спортсменка находилась недалеко от дома, в который попала российская ракета.

Напомним, недавно Украина впервые за 9 лет завоевала "золото" чемпионата Европы по академической гребле.

Читайте также:

Должны благодарить "Интер": Украина получила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24

Сборная Украины ждет: Ребров объявил об уходе из "Аль-Айна"

Свитолина в финале победила россиянку и выиграла первый турнир после рождения ребенка